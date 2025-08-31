Rotonda sul Mare 2025, Paolo Ruffini chiude la rassegna estiva di Ceriale: “La felicità è un atto rivoluzionario”

Ceriale. Si è chiusa ieri, 30 agosto, la 18esima edizione della rassegna estiva “Rotonda sul Mare” di Ceriale, promossa dal Comune in collaborazione con commercianti e associazioni locali, e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini.

La serata conclusiva ha visto sul palco l’attore Paolo Ruffini con il suo spettacolo “Il Babysitter”, un format teatrale originale nato da un podcast di successo. Lo spettacolo, un atto unico e della durata di circa 90 minuti, è scritto dallo stesso Ruffini con Andrea Delfino.

Giampiero Baldini ha voluto ringraziare Ruffini: “Grazie di cuore a Paolo, sei sempre molto bravo. Dieci anni fa era già qui ed è tornato graditissimo. Sono convinto che anche stasera abbiamo fatto centro. Serata bellissima, meravigliosa. Grande artista”.

Durante la serata, il sindaco di Ceriale Marinella Fasano ha consegnato a Ruffini una targa simbolica: “Una targa che consegniamo a tutti gli artisti che passano da questo palco. È stata una serata stupenda, bellissima anche per i bambini, che sono una cosa meravigliosa. Grazie a tutti per la partecipazione, ultima serata. Arrivederci al prossimo anno”.

Da parte sua, Paolo Ruffini ha commentato: “Grazie Baldini, grazie al sindaco. Grazie Ceriale, grazie di cuore e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario”.

La rassegna “Rotonda sul Mare” si è confermata anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’estate cerialese, con un parterre di artisti di primo piano fra comici e musicisti, e tante serate di divertimento e cultura per cittadini e turisti.