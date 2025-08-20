Ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista disperso a Castelbianco

Castelbianco. È stato purtroppo ritrovato privo di vita l’escursionista francese di cui si erano perse le tracce lo scorso 14 agosto nei boschi di Castelbianco. Il corpo di Fiorenzo Georges Luigi Fusi, turista proveniente da Cannes, è stato rinvenuto in fondo a un crepaccio nella zona interamente battuta a zero in questi ultimi giorni e ore per ritrovare il quarantenne.

Ricerche senza sosta che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, unità cinofile, e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni arrivati da Arezzo, Pistoia e Siena. Una sessantina i volontari che hanno setacciato i sentieri; coinvolte anche la Guardia di Finanza con un elicottero insieme a Drago proveniente da Genova, il nucleo SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, il Soccorso Alpino, squadre di volontari della Protezione Civile e i carabinieri.

Le ricerche erano iniziate il 17 agosto. Grazie all’impiego di strumenti topografici applicati al soccorso era stato possibile restringere progressivamente la zona di ricerca, concentrandovi la maggior parte delle risorse.

Oggi gli sforzi si sono concentrati su aree particolarmente esposte, non raggiungibili né in auto, né a piedi, né in volo: falesie, pareti rocciose e gole molto ripide. In serata il tragico ritrovamento. Secondo quanto riferito il 41enne avrebbe fatto un volo di più di 100 metri.