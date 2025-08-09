  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Vettore

Ritrovata in Liguria sospetta zanzara positiva al West Nile: individuata durante la sorveglianza prevista dal Piano regionale

Lunedì si riunisce il Tavolo tecnico

Generica

Liguria. È stato ritrovato a Genova un sospetto insetto vettore positivo al West Nile nella zona del cimitero di Staglieno durante la sorveglianza entomologica prevista dal Piano di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi in Regione Liguria 2025, che riguarda il monitoraggio e il controllo degli insetti, in particolare quelli che possono essere vettori di malattie per l’uomo e gli animali.

Lunedì 11 agosto si riunirà pertanto il Tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi che vede coinvolti, tra gli altri, Regione Liguria, Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova e tutti i membri del Tavolo interessati al caso per valutare le misure da adottare come, ad esempio, trattamento, monitoraggio, e disinfestazione.

A stretto giro tuttavia il Comune di Genova precisa che “non ci sono pericoli per la salute: la zanzara individuata, del genere Aedes (Zanzara tigre)” e non è in grado di trasmettere quindi il virus West Nile”.

“Sarà comunque attivato il trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 100 metri, a scopo precauzionale, come da protocollo – spiegano da palazzo Tursi – Lunedì mattina saranno decise le modalità di intervento e i monitoraggi aggiuntivi nell’apposito tavolo regionale intersettoriale, con la presenza anche dei tecnici comunali”

Per informazioni su come difendersi dalle zanzare invasive visitare la pagina dedicata.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.