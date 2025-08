Riorganizzazione 118, Natale (PD): “La giunta agisce al contrario: prima fa la riforma e poi incontra gli operatori delle centrali”

Liguria. “L’assessore Nicolò avrebbe dovuto incontrare gli operatori del 118 prima di fare la riforma, non dopo. Di solito, prima ci si confronta e poi si attua un cambiamento, non il contrario. Inoltre, anche questa volta l’assessore dimentica i territori e invece di partire dalle province che vedranno venir meno le centrali operative è partito da Genova”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale su riorganizzazione 118 commentando la visita dell’assessore Nicolò alle centrali del 118 e del 112.

“Siamo di fronte a una giunta sfasata che agisce al contrario. I territori più penalizzati saranno le province e all’interno delle province le aree interne e decentrate. Da lì si doveva partire. È inammissibile realizzare una riforma così importante senza aver fatto prima tutti gli incontri necessari a partire da chi questo servizio lo vive ogni giorno, come operatori, personale sanitario, sindacati e associazioni che lavorano a stretto contatto con i pazienti. Invece la giunta ha fatto passare degli adempimenti formali come momenti partecipativi. Rimango sbalordito”.

“Ancora una volta avevamo ragione noi in consiglio regionale, quando abbiamo sostenuto che era necessario avviare un percorso di confronto e partecipativo. Invece la giunta se ne rende conto solo ora, a decisioni ormai prese. Il rischio del danno che lo smantellamento delle centrali può causare si può vedere nei numeri. In Asl 5 il 118 da aprile a luglio ha ricevuto 80mila chiamate e le missioni di soccorso effettuate sono state 13mila, questo vuol dire che la gran parte delle richieste di intervento sono state gestite dagli operatori. La riforma del servizio, con la riduzione del personale medico e infermieristico e il minore rapporto con il territorio sono certo che non potrà garantire gli stessi numeri”.