San Francesco Loano, nuovo innesto: ecco il jolly Tommaso Rimondo

Loano. Si rinforza ulteriormente la San Francesco Loano di Alessandro Lupo. I rossoblù inseriscono in rosa Tommaso Rimondo, calciatore tecnico che gioca prevalentemente come trequartista. Classe 2004, Rimondo è passato nelle giovanili del Genoa, prima di disputare le ultime stagioni in Serie D con Ligorna e Sanremese.

Il comunicato del club:

La S.F Loano è felicissima di annunciare l’arrivo di Tommaso Rimondo. Tommaso, classe 2004 duttile e grintoso, è capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Un vero e proprio jolly a disposizione di mister Lupo, dotato di grande tecnica e gamba a servizio della squadra. Con un grande passato nel Genoa, dove ha percorso tutte le giovanili del club, ha avuto poi un trascorso nel Ligorna e nella Sanremese. Esperienza nonostante la giovane età, qualità e tanta voglia di lasciare il segno con i nostri colori. Benvenuto Tommaso!