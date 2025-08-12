  • News24
Rigassificatore, Arboscello (PD): “D’accordo con il presidente della Toscana, serve soluzione che rispetti la volontà dei territori”

Le parole del consigliere regionale dopo un incontro informale con Il presidente Giani: "La Liguria ha detto un netto no al trasferimento"

rigassificatore

Vado Ligure. “Il trasferimento del rigassificatore non deve diventare uno scontro tra territori. Il centrodestra prova a far litigare Toscana e Liguria, ma non ci riuscirà. È arrivato il momento che il Governo si assuma fino in fondo le proprie responsabilità per trovare una soluzione che garantisca gli accordi pregressi e il rispetto delle volontà politiche dei territori e di una Regione, la Liguria, che ha votato all’unanimità il blocco del trasferimento”.

Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello che oggi, a margine della commemorazione di Sant’Anna di Stazzema, ha affrontato l’argomento con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Sta al Presidente Bucci – prosegue Arboscello – portare al più presto davanti a Meloni le istanze della Liguria per fare in modo che il rigassificatore, che nel 2026 sarà spostato dalla Toscana, viaggi lontano dalle nostre coste”.

“Giani ha ribadito gli accordi presi a suo tempo con il Governo, quando accettò in emergenza energetica di fare attraccare la nave rigassifricatrice a Piombino, con la promessa che venisse spostata nel 2026. Ma questo non vuol dire che sarà trasferita nel porto di Savona Vado: un territorio si è espresso contro e su questo siamo entrambi d’accordo che serve trovare soluzioni alternative alla Toscana e alla Liguria”.

“Peccato che Bucci tardi a far valere la posizione della Regione Liguria davanti al Governo” conclude Arboscello.

