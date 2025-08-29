Relax nell’ultimo weekend di agosto con la Polentata di Boissano, l’Antica fiera del bestiame a Carcare e Paolo Ruffini a Ceriale

Savonese. Ultimo weekend di agosto con tante proposte nel savonese per il relax, il divertimento ma anche per approfondimenti culturali. Proseguono le sagre, fino a domenica 31 a Boissano la Pro Loco APS organizza la 46ª edizione della “Polentata di fine stagione”, a Carcare è iniziata la tradizionale rassegna dell’Antica Fiera del bestiame, e ancora “Quiliano in fermento”. A Ceriale l’attore Paolo Ruffini salirà sul palco di Piazza della Vittoria dove porterà il suo ultimo spettacolo “Il Babysitter” che chiude la diciottesima rassegna “Una rotonda sul mare”. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma degli eventi.

Savona

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, venerdì 29 agosto, alle ore 21,15, in Piazza Sisto IV a Savona ci sarà Concita De Gregorio (giornalista de la Repubblica, già direttrice de l’Unità, conduttrice di Pane quotidiano su Rai 3 e di In onda su LA7, autrice di romanzi e saggi di successo) che presenterà “Di madre in figlia” (Feltrinelli). Conduce Renata Barberis.

Lunedì 1 settembre alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, invece, sarà ospite Nadia Terranova che presenterà “Quello che so di te” (Guanda). Qui i dettagli.

Boissano

Il Comune e la Pro Loco APS di Boissano organizzano la 46ª edizione della “Polentata di fine stagione” con un ricco menù a base di polenta declinata in numerose varianti: dal sugo di cinghiale a quello di salsiccia, ai funghi trifolati, ai formaggi, fino alla versione al tartufo. Non mancheranno antipasti tipici liguri, secondi della tradizione come coniglio alla ligure, porchetta e galletto allo spiedo, contorni genuini e dolci artigianali. Saranno disponibili anche piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Ogni serata sarà accompagnata da musica e intrattenimento. Qui il programma.

Carcare

Fino al primo settembre, con il convegno conclusivo sulla storia della rassegna, a Carcare torna l’Antica Fiera del Bestiame, unica in Liguria nel suo genere. Ogni sera dalle ore 19, “il mago del barbecue” in viale Caduti del Lavoro, stand gastronomico della Pro loco in piazza Genta con musica dal vivo nelle piazze del paese, Street food e luna park in piazza Caravadossi, Sabato 30, dal mattino, mercato dei produttori ed esposizione di trattori in piazza Caravadossi, degli hobbisti in piazza Germano e rassegna zootecnica in viale Valletti con bovini, caprini, equini e ovini, animali da cortile. Alle 10 si terrà l’inaugurazione ufficiale della fiera con le autorità. Alle 18 ballo country e alle 19 la seconda edizione di Man vs Food in piazza Sapeto. Domenica 31 mercato di produttori e hobbisti e alle 17.30 il Palio dei rioni con le rotoballe di fieno. Alle 20.30 presentazione della Carcarese Calcio e alle 21.30 concerto di Frank David in tour. Ecco il programma nel dettaglio.

Ceriale

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, il 30 agosto in Piazza della Vittoria salirà sul palco l’attore Paolo Ruffini con il suo ultimo spettacolo “Il Babysitter”, un format teatrale originale, nato da un podcast di successo, trasformato in uno spettacolo in cui Ruffini si confronta con l’inatteso ruolo di babysitter dopo l’interruzione di un suo one-man show da parte di un bambino smarrito.

Quiliano

l’Amministrazione Comunale di Quiliano ripropone anche quest’anno “Quiliano in Fermento”, in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto 2025 nel suggestivo centro storico della città.

Nel cuore della manifestazione, le eccellenze locali: negli stand distribuiti lungo il percorso enogastronomico sarà possibile degustare birre artigianali del Birrificio Altavia e i vini del territorio della Cantina Viarzo. Un’occasione per scoprire e sostenere la filiera corta e i produttori locali. Il percorso del gusto attraverserà i ristoranti, locali e punti ristoro del centro con le proposte di: Proloco Quiliano, Azienda Agricola La Magnolia, Azienda Agricola Gabriele Giusto, SMSF Quilianese, Società Cattolica Don Bazzano, Agriturismo Turco, Ristorante La Faraccia, Panificio Genta e Il Nuovo Caffè del Centro. Un vero itinerario del gusto tra piatti tipici, prodotti genuini e accoglienza

calorosa. Qui il programma.

Savona

– Torna l’edizione estiva di Desbarassu: “un’occasione di shopping per vestire queste ultime settimane di caldo e sole con capi di abbigliamento, accessori e non solo, acquistati a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova stagione”. La manifestazione ritorna a grande richiesta grazie alla regia di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, e anche questa volta coinvolge tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela. Le date dell’edizione estiva sono venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato. I clienti potranno riconoscere i negozi aderenti al Desbarassu grazie alla vetrofania che verrà appesa alle vetrine delle attività.

– Dal 29 al 31 agosto torna al Prolungamento di Savona la Savona Street Fest, il grande festival gratuito dedicato alla cultura urban che, giunto alla sua quarta edizione, propone tre giorni di sport, musica e arte in riva al mare.Il Piazzale Eroe dei Due Mondi e i giardini del Prolungamento si trasformeranno in un’arena a cielo aperto con tornei di basket 3vs3, contest di skateboard, esibizioni di danza hip-hop e workshop artistici curati dall’associazione Fiammiferi, che coinvolgeranno il pubblico con attività creative e laboratori.

Due grandi muri appositamente allestiti diventeranno tele urbane per una squadra di street artist, tra cui Mr Pollo, artista con anni di esperienza noto per aver firmato la celebre tartaruga del Mercato Civico.

Il weekend da Asinolla, a Pietra Ligure

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco. Sabato 30 agosto: apertura dalle 10 alle 18. Dalle ore 12 postazioni barbecue e picnic per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia. Dalle 14.30 si parlerà del diritto alla vita indipendente con l’associazione “Anita e i suoi fratelli onlus”: AsinOlla ospiterà, infatti, una delle tappe della IV edizione di “Cammina con Noi“, il percorso nei luoghi incantevoli del territorio in compagnia degli amici asinelli. Si tratta di un progetto inclusivo rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie con particolare attenzione ai bambini diversamente abili e prevede attività ludico-ricreative, eventi, laboratori, attività agricole e zootecniche. L’associazione e i partecipanti all’itinerario di sensibilizzazione saranno già presenti per il pranzo assieme ai visitatori del parco e allo stesso staff di AsinOlla. Dalle ore 15 il programma del fine settimana prosegue con il simpatico incontro con gli amici asinelli. E alle 16.30 a spasso con Santiago, per conoscere il simpaticissimo pony, la mascotte di AsinOlla sempre pronto a sorprendere.

Domenica 31 agosto: apertura dalle 10 alle 18. Per il pranzo postazioni barbecue e pic-nic, mentre dalle 16.30 spazio all’appuntamento con merenda in stalla: tante coccole per gli asini del parco e la “condivsione” della merenda.

Qui tutte le informazioni.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di Ivg.it: scoprili qui con una ricerca personalizzata.