Regione, si dimette il presidente del Nucleo di valutazione. PD: “Pressioni da Bucci”

Liguria. Il presidente del Nucleo di valutazione della performance della Regione Liguria Leonardo Falduto avrebbe rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto pressioni dal governatore Marco Bucci per “modificare la relazione sui direttori generali”.

A denunciarlo oggi Davide Natale e Roberto Arboscello, consiglieri regionali del Partito Democratico, che minacciano di rivolgersi alla Corte dei conti.

“A Bucci non sono piaciuti i giudizi sui direttori generali e ha fatto pressioni al presidente del nucleo di valutazione della performance per modificare la relazione seguendo le sue indicazioni – dichiarano Natale e Arboscello -. Un gesto gravissimo e di una prevaricazione inaudita. Bucci non ha, per legge, nessun titolo per fare queste richieste”.

Da quanto si apprende, le dimissioni “immediate e irrevocabili” sarebbero arrivate il 19 agosto in una lettera in cui Falduto farebbe riferimento alle pressioni ricevute per cambiare i giudizi sulle performance dei direttori generali. Non ci sarebbero però dettagli su quali siano le valutazioni contestate. Falduto è professore di economia aziendale all’Università del Piemonte Orientale e all’Università di Genova e ha ricoperto il medesimo incarico in svariati enti pubblici.

“Le norme – ricordano i consiglieri di minoranza – attribuiscono esclusivamente al nucleo la valutazione annuale del segretario generale e dei direttori generali, nonché l’attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato attraverso un parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti. Ma Bucci ha manifestato la propria insoddisfazione di fronte alla valutazione presentata chiedendo modifiche. Un’ingerenza gravissima che ha portato il presidente del nucleo di valutazione delle performance a presentare le proprie irrevocabili dimissioni. Bucci si crede un monarca assoluto che vuole sostituirsi a organismi previsti dalla normativa regionale e vuole giudicare l’operato di professionisti senza averne nessun titolo”.

“Siamo arrivati all’assurdo: se non chini il capo al presidente Bucci rischi o la defenestrazione oppure ti devi dimettere. Il presidente del nucleo non ha ceduto alle pressioni di Bucci e, al termine di un confronto con il presidente della Regione stesso e alla probabile presenza di diverse altre persone, ha rassegnato le proprie dimissioni. La prevaricazione non ha vinto. Chapeau al presidente del nucleo di valutazione. L’ennesima pessima figura per Bucci e la sua maggioranza. Verificheremo i prossimi passi e, in base alle decisioni che verranno assunte, saremo pronti a rivolgerci alla Corte del conti” concludono gli esponenti Dem.

Non si è fatta attenedere la replica della Regione: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri regionali del Pd, Roberto Arboscello e Davide Natale, si precisa che Regione Liguria non ha completato alcun procedimento di valutazione delle performances dei dirigenti”.

“Come noto e descritto dalla legge regionale, al Nucleo di valutazione spetta l’iniziativa di raccogliere e presentare la proposta di valutazione relativa al 70% della valutazione complessiva, mentre la valutazione finale e la successiva corresponsione della retribuzione di risultato ai dipendenti spetta esclusivamente all’amministrazione regionale”.

“Non si comprende per quale motivo i consiglieri del Pd sollevino sempre obiezioni su errori di interpretazione e/o mancanza di conoscenza”.