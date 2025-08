Regione, Bozzano: “In corso ricerca di personale per il Tribunale di Savona”

Savona. “Con una mia Interpellanza discussa in aula, Regione Liguria ha ribadito lo sforzo per reperire velocemente personale da trasferire presso il Tribunale di Savona. Ciò eviterà che la ‘macchina della giustizia savonese’ subisca dei rallentamenti, con servizi al cittadino che potrebbero affievolirsi per la mancanza di alcune unità operative”. Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale e presidente della prima commissione, con specifica delega al personale.

Alla luce del suo incarico Bozzano ha “accolto subito l’appello del presidente del Tribunale di Savona sull’urgenza di reperimento di personale. Mi sono quindi attivato, forte della convezione che Regione Liguria ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia finalizzata all’interscambio di personale, già utilizzata recentemente dal Tribunale di Genova. Anche su impulso di chi scrive, Regione Liguria ha quindi iniziato una verifica interna al fine di poter individuare alcune figure che possano essere impiegate in servizi amministrativi giudiziari presso il Tribunale di Savona stesso. Ciò potrà avvenire ovviamente solo con il consenso del personale”.

“L’assessore Paolo Ripamonti mi ha quindi aggiornato in aula, informando che proprio in questi giorni sono state individuate alcune unità che potrebbero avere interesse alla dislocazione presso il Tribunale di Savona. Ringrazio la giunta regionale per l’impegno, sperando che la vicenda si possa chiudere nel più breve tempo possibile per garantire ai cittadini il normale prosieguo del servizio pubblico”.