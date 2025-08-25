Ragazzi con disabilità trasferiti dal Sestante al Pogliani, il Cnddu: “Calpestati i loro diritti”

Loano. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime “profonda indignazione per il trasferimento degli ospiti dall’Istituto Medico Psicopedagogico di Borghetto Santo Spirito alla struttura ‘Monsignor Pogliani’ di Loano”.

“Mentre ASL2 cerca di dipingere un quadro sereno e positivo, con foto di sorrisi e dichiarazioni rassicuranti, la realtà raccontata dalle famiglie dei ragazzi con disabilità appare drammaticamente diversa. Gli spazi sono insufficienti, i cantieri ancora aperti rendono impossibile qualsiasi autonomia e la comunicazione con chi ogni giorno si prende cura di questi giovani è stata nulla, fatta eccezione per qualche rassicurazione superficiale”.

“Quanto accaduto rivela come le istituzioni, pur dichiarando principi di inclusione e tutela, continuino a strutturare il loro operato secondo logiche burocratiche e di controllo piuttosto che di reale empowerment dei soggetti più fragili. La distanza tra narrazione ufficiale e vissuto concreto dei cittadini fragili non è un incidente isolato, ma espressione di una società che spesso marginalizza le voci dei deboli e trasforma la gestione dei diritti in un rituale di legittimazione pubblica. Il silenzio delle autorità, l’assenza di trasparenza e la limitazione degli spazi fisici e relazionali dei ragazzi mostrano come le disuguaglianze si riproducano attraverso pratiche istituzionali che dichiarano inclusione ma operano esclusione”.

Secondo il presidente Romano Pesavento “questa vicenda mette in luce un problema più grande e profondo: la narrazione istituzionale, fatta di sorrisi e slogan, si scontra con la verità vissuta dai cittadini più vulnerabili. Ridurre la vita e la dignità delle persone con disabilità a strumento di comunicazione pubblicitaria non è solo inaccettabile, è una violazione dei principi fondamentali dei diritti umani. La promessa di continuità assistenziale per sei mesi, presentata come una garanzia, appare in realtà come un palliativo insufficiente di fronte a una situazione strutturalmente inadeguata e priva di prospettive chiare. La politica, chiamata a vigilare e a garantire il rispetto dei diritti, ha spesso scelto il silenzio o l’assenza. Le famiglie hanno denunciato promesse disattese, contatti ignorati e un totale disinteresse per le esigenze concrete dei ragazzi. Questa indifferenza istituzionale non è solo superficiale, è lesiva della fiducia e della dignità dei cittadini”.

Il Coordinamento “denuncia con forza questa modalità di gestione, che tradisce la fiducia delle famiglie e calpesta i diritti dei più fragili, e ribadisce la necessità di trasparenza, confronto reale e responsabilità concreta da parte di chi governa. La vicenda di Borghetto e Loano non è un caso locale: è un campanello d’allarme per tutto il Paese, perché quando le istituzioni ignorano le voci dei più deboli, viene meno la sostanza stessa della democrazia. Restremo al fianco delle famiglie, denunciando ogni forma di superficialità e di propaganda a spese dei diritti umani, affinché la dignità dei ragazzi e delle ragazze con disabilità non sia mai sacrificata sull’altare della comunicazione”.