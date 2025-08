Ragazza rischia di annegare al largo di Albissola, ma i cani bagnini la riportano a riva

Albissola Marina. Mirò, Noelle e Sophie. Sono loro, i cani bagnini della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, che hanno soccorso e trasportato a riva, questo pomeriggio, una ragazza straniera in difficoltà alla boa rossa, davanti al litorale albisolese.

Intervenuti insieme ai soccorritori Valentina, Fabio e Federico. Orgoglioso e felice l’assessore al Demanio Roberto Bragantini: “Un nuovo brillante salvataggio dei cani oggi pomeriggio. – commenta – Sempre più contento della scelta fatta. Un altro salvataggio nello specchio acqueo prospiciente alla spiaggia libera del Leoncillo effettuato da soccorritori e cani addestrati della SICS.

“Ormai siamo al sesto anno di collaborazione con il Comune e mi sento di dire che Albissola Marina è all’avanguardia per la sicurezza in mare. Tutte le nostre spiagge libere sono controllate da bagnini di salvataggio e questo è un grande risultato. Per l’anno prossimo ci saranno altre migliorie per l’accoglienza e la sicurezza delle nostre spiagge. Sapere poi che la collaborazione con SICS garantisce questi risultati è il segno che certi percorsi , non facili da attuare, – sottolinea – sono virtuosi. Mi piacerebbe, avendo disponibilità delle nostre spiagge della Margonara e della Madonnetta, attualmente sotto il controllo dell’ Autorità di Sistema Portuale, proporre alla collettività una spiaggia libera anche all accesso dei nostri amici animali”.