Raccolta di generi alimentari per la Palestina: Albenga dà un nuova, grande risposta in tema di solidarietà

Albenga. Farina, riso, pasta, zucchero, pelati, legumi, biscotti, miele, marmellata e tonno: Albenga ha dato una nuova, grande risposta in tema di solidarietà.

Sono i generi alimentari di prima necessità destinati alla popolazione palestinese e verranno imbarcati il 30 agosto a Genova, a bordo di una nave diretta a Catania.

L’iniziativa porta la firma di Anpi Albenga e Leca d’Albenga e dell’Associazione Il 25 Aprile: una due giorni di raccolta che si è tenuta presso l’ex asilo E. Siccardi di viale Martiri. La distribuzione avverrà tramite l’iniziativa della Global Sumud Flotilla.

Anche la Croce Bianca di Albenga ha aderito: non solo ha partecipato attivamente alla raccolta, ma ha anche messo a disposizione un’ambulanza per il trasporto dei materiali fino a Savona. Mentre altre aziende private del territorio hanno dato la disponibilità per fornire i propri mezzi per il trasporto.