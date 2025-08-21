Quiliano&Valleggia, Molinaro non si illude: “Campionato veramente difficile, ci sarà da soffrire”

Finale Ligure. Pirotecnico e ricco di gol il test di ieri sera tra Finale e Quiliano&Valleggia. I giallorossoblù vincono 5-3, ma Gianluca Molinaro è soddisfatto della sua squadra. Il tecnico biancorossoviola voleva una sfida tosta, che mettesse in luce le capacità della sua squadra sul lato caratteriale e nella gestione dello sforzo. Del resto, imparare a soffrire è uno dei requisiti fondamentali per la stagione.

“Sono contento perché sono venuto qua per soffrire – commenta Molinaro -. Abbiamo giocato contro una squadra allenata in maniera fantastica per vedere a che punto siamo e per soffrire, perché nel nostro girone ci sarà da fare quello. Dobbiamo essere bravi sulle seconde palle, perché secondo me ci aspetterà un campionato veramente difficile”.

In particolare Molinaro è soddisfatto della prontezza dimostrata dai suoi giocatori: “I ragazzi sono stati bravissimi nei riferimenti, soprattutto perché non gli ho dato indicazioni precise su questo. È fondamentale che i ragazzi si parlino tra di loro e oggi l’hanno fatto bene”.

Approfondendo il tema campionato, il mister ne evidenzia le difficoltà: “Vedo un campionato tostissimo, ci sono Virtus Sanremo, Ventimiglia e Dego. Oggi c’è da essere contenti perché siamo stati bravi a soffrire. Gli ultimi due gol che abbiamo preso sono sciocchi, ma fino a quel momento lì la gamba ha retto. L’obiettivo? Col girone che c’è dobbiamo puntare a salvarci. Quello è l’obiettivo minimo, perché secondo me è un girone veramente molto difficile”