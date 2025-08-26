Quiliano&Valleggia, Cestelli non pone limiti: “Girone incognita ma guardiamo ai playoff”

L’amichevole della scorsa settimana contro il Finale ha lasciato buone sensazioni in casa Quiliano&Valleggia. Il match è terminato 5 a 3 a favore dei giallorossoblù, che hanno fatto valere la categoria di differenza. Ma le indicazioni per la squadra di Molinaro sono positive, come testimoniano anche le parole del difensore Francesco Cestelli.

“Un’amichevole molto positiva – afferma -. Abbiamo corso tanto ed eravamo stanchi. Siamo poi un po’ calati fisicamente ed è normale. Siamo molto soddisfatti. Non eravamo nemmeno al completo“.

“Stiamo lavorando molto fisicamente – prosegue -. Corriamo e facciamo forza, poi inizierà la fase tattica e tecnica. Ci sono tanti ragazzi nuovi ma stiamo già amalgamando il gruppo. Puntiamo sempre al massimo pensando partita per partita, proveremo a centrare i playoff. Il Girone A non lo conosciamo quindi è meglio comunque ragionare partita per partita”.