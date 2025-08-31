Promozione, Savona – Legino 1 a 1. Cola: “Non mi è piaciuto il primo tempo, appesantiti dai carichi di lavoro”

Primo assaggio di Promozione per il Savona. Il derby inedito contro il Legino al Picasso di Quiliano è terminato 1 a 1. Al vantaggio biancoblù di Durante nel primo tempo, ha risposto il rigore realizzato da Romeo nella ripresa. Nell’altra partita del girone, l’Albissole si è imposta 2 a 0 in casa del Bragno. Mister Emanuele Cola ha parlato di una gara condizionata dalla preparazione ma anche sottolineato un primo tempo non all’altezza. L’allenatore ha fatto il punto sui due infortunati “di lusso”: il centrocampista Silvestri e l’attaccante Zunino.

Legino 1 – Savona 1: Cola sulla prestazione

“Molto bene all’inizio del secondo tempo . Il primo tempo non mi è piaciuto, solo qualche sprazzo. Abbiamo avuto un po’ paura di giocare. Lo sapevo però che saremmo calati, non avevo cambi. Dovevamo chiuderla nel primo tempo. Avremmo abbassato il loro livello d’agonismo. Siamo pieni di lavoro nelle gambe, abbiamo tanti affaticati ed era importante che non si facesse male nessuno. Lavoreremo per limare gli errori e capire come mai non abbiamo costruito bene nel primo tempo”.

Indicazioni positive dalla catena formata da Durante e Damonte: “Contro una difesa a 4 bisogna trovare spazio in ampiezza. Potevamo fare di più ma non siamo brillanti. Silvestri e Zunino erano in panchina solo per riempirla. Silvestri dovrebbe rientrare martedì in gruppo. Magari farà un tempo col Bragno. Zunino lo monitoriamo, lui vorrebbe provare ma meglio essere cauti visto che poi Sassari andrà 15 giorni con la Nazionale di beach soccer. Briano è fermo per pubalgia”.

“Sassari è arrivato per giocare in attacco – ribadisce Cola – . Può fare molto bene. Rignanese e Sassari devono stare più vicini e giocare bene insieme. Il giovane Covelli? Un giovane 2008 interessantissimo, nel primo tempo l’ho un po’ sgridato dicendogli di giocare tranquillo. Ma lui era emozionato. Sono contento dei giovani. Anche Toskaj tra i giovani è fuori. Bene Turone, ma da lui mi aspetto di più. Lui ha una struttura importante ma deve smaltire un po’ di tossine”.