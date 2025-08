Promozione, sarà un “very” New Bragno. Rogna: “Al Fantacalcio i miei li prenderei tutti”

Un mercato dinamico quello del New Bragno. Mister Flavio Ferraro troverà molti protagonisti della scorsa stagione ma anche un buon numero di volti nuovi. Alcuni profili interessanti e giovani direttamente dalla Seconda Categoria. Garantisce Paolo Rogna il direttore sportivo della Virtus Don Bosco capace dopo appena due stagioni di attività di vincere i playoff e salire in Prima Categoria. Il dirigente ha risposto alle domande di IVG a proposito della nuova avventura in Val Bormida. Intanto, ieri è stato annunciato l’innesto della punta centrale classe 2003 Alberto Oddera.

Dopo gli anni con la Virtus Don Bosco, la decisione di cambiare aria e approdare al New Bragno. Come mai questa scelta?

Dopo due anni pieni di soddisfazioni e la conquista della prima categoria al secondo anno di vita della società e dopo l’addio di Mr. Ponte volevo fermarmi. Poi Mr. Ferraro mi ha convinto a ripartire, per continuare a fare calcio low cost.

A gennaio ai nostri microfoni aveva detto di voler portare avanti un’idea di calcio low cost. Sarà così anche in questa nuova avventura?

Certamente, non rinnego i miei principi, anche se in Promozione diventa più difficile, visti gli ingaggi che alcune società possono permettersi.

Parliamo del mercato. Che tipologia di calciatori avete cercato?

Giocatori che volessero percorrere un cammino di crescita insieme alla società. Alcuni hanno condiviso i nostri programmi, altri no, ma tutti hanno capito l’importanza del pensiero del Mister e della società.

Il rapporto con Flavio Ferraro. Al di là dell’amicizia che la lega al mister, una domanda più ad ampio raggio: cosa possono dare ancora allenatori più esperti come il “baffo” al calcio locale?

Mister Ferraro può trasferire la sua infinita esperienza a giovani disposti a seguirlo e ad ascoltare i suoi insegnamenti e, speriamo presto, a qualche giovane allenatore che diventi prima il suo secondo e dopo il suo erede.

Avete chiarito nei giorni scorsi la posizione di Mirko Di Martino. Ci può spiegare meglio quello che è accaduto? Ci sono stati dei colloqui con il giocatore per trattenerlo?

Non c’è mai stato nulla da chiarire. Mirko è un giocatore riconfermato del New Bragno, attualmente in vacanza, che rivedremo lunedì all’inizio della preparazione. Le “voci” sono solo parole, e le parole le porta via il vento…

Se ci fosse il fantacalcio della Promozione, quale giocatore del New Bragno consiglieresti ad un fantallenatore?

Tutti, perché hanno garantito un impegno tale che, a prescindere dai risultati, garantirà loro voti in pagella per essere giocatori vincenti da fantacalcio.

Il campionato: Cattardico ha parlato di un’Eccellenza bis. Per Paolo Rogna che Promozione sarà?

Sarà un campionato molto bello, diviso da subito in tre fasce di merito. La prima comprenderà 6/7 squadre che si contenderanno il primato. La seconda raggrupperà quelle squadre che giocheranno per una salvezza tranquilla, mentre la terza sarà quella della lotta per la salvezza. Dopo un paio di mesi si vedrà se una o più di quelle più forti si staccheranno. Se accadrà prevedo un mercato invernale molto movimentato, dove molti giocatori andranno a cercare nuovi stimoli altrove.

E in questo quadro, a cosa punta il New Bragno?

Punta a salvarsi, meglio possibile, nella speranza di riuscirci, almeno come lo scorso anno, facendo crescere il più possibile questi giovani volenterosi e desiderosi di calcare presto palcoscenici più importanti.