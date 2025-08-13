  • News24
New entry

Promozione, il Legino rinforza l’organigramma: arriva Italo Demichelis

L'ultima esperienza al Crema in Serie D

Italo Demichelis Legino

New entry societaria per il Legino, che accoglie il dirigente Italo Demichelis. Svolgerà il ruolo di Responsabile coordinativo di prima squadra e settore giovanile. L’anno scorso era al Crema in Serie D. Nella foto, il neodirigente leginese insieme al presidente Carella e al vicepresidente Perria.

Il comunicato del club verdeblù

Il USD Legino 1910 è orgoglioso di annunciare l’ingresso nella propria famiglia di Italo Demichelis, figura di spessore assoluto e professionista riconosciuto a livello nazionale. Reduce dalla scorsa stagione al Crema in Serie D e corteggiato da importanti realtà di Serie D e Serie C, Italo ha scelto di sposare il nostro progetto, portando con sé un patrimonio di esperienza e competenze che ci permetteranno di ampliare il nostro raggio d’azione oltre i confini liguri.

Nel suo nuovo incarico di Responsabile coordinativo Prima Squadra – Settore Giovanile, Demichelis avrà un ruolo centrale nello sviluppo e nella crescita di tutto il club, contribuendo a strutturare un percorso di lavoro condiviso che parte dalle giovanili fino alla prima squadra.

Ma il suo impegno non si fermerà qui: insieme a Fabio Tobia, seguirà il progetto “Inclusione” e sarà protagonista di iniziative di grande valore sociale e sportivo. Tra i progetti già in cantiere, uno particolarmente innovativo è dedicato alla tutela e al supporto degli atleti in età pre e adolescenziale, con un’attenzione specifica ai disagi emotivi e alle sfide che ragazzi e ragazze affrontano in questa fase delicata della vita.

Visione, passione e concretezza: l’arrivo di Italo rappresenta un passo fondamentale e una pietra miliare per la crescita del Legino e una dichiarazione d’intenti per il futuro.

Benvenuto Italo, la nostra storia da oggi si arricchisce di una nuova, importante pagina.

