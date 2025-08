Pro Loco, Vaccarezza: “Concessi i contributi per gli eventi autentici liguri 2025. Alla Provincia di Savona oltre 57 mila euro”

Provincia Savona. “La Regione ha approvato l’elenco delle Pro Loco beneficiarie dei contributi a sostegno degli eventi autentici liguri, in esito al bando edizione 2025, per un totale di 214.594 euro. Si tratta di iniziative che da sempre attirano molte persone, anche in momenti dell’anno al di fuori della tipica stagione turistica. Sono appuntamenti che rispettano i criteri di originalità e fondamento storico, di richiamo di pubblico a livello regionale e non solo e che, in caso di sagre, valorizzano i nostri piatti tipici o anche i nostri prodotti ‘autentici’ a chilometro zero”, lo afferma il consigliere Angelo Vaccarezza.

“Questo provvedimento è un riconoscimento dell’importanza che sul nostro territorio svolgono le Pro Loco, impegnate a salvaguardare, valorizzare e promuovere le nostre tradizioni, le nostre radici, le nostre eccellenze”, aggiunge.

Per territorio provinciale di Savona saranno beneficiarie dei contributi regionali le seguenti APS, per un totale di 57.750 euro:

Bardineto APS – Festa del Fungo d’Oro

Gorra e Olle APS – Ecosagra delle Melanzane Ripiene

Noli APS – La Repubblica del Gusto

Città di Cairo Montenotte APS – Sagra della Tira

Ortovero APS – Sagra delle Pesche e del Vino Pigato

Laigueglia APS – Il Salto dell’Acciuga

Roccavignale APS – Presepe vivente di Roccavignale

Cengio APS – Cengio in Festa

Boissano APS – Sagra dei Sapori Liguri

Boissano APS – Polentata

Zuccarello APS – Fiera della Zucca

Per il dettaglio relativo ai singoli contributi, è possibile consultare il Decreto regionale al seguente link: https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/20255532/Decreto-5532-2025.pdf