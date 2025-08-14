Prima ruba una catenina d’oro a un ragazzo e poi cerca opporsi agli agenti: arrestato dalla Polizia ad Alassio

Alassio. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio hanno arrestato un cittadino straniero di 20 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un giovane che stava passeggiando sul lungomare della città.

A seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112 NUE, i poliziotti sono tempestivamente intervenuti raggiungendo la vittima, la quale ha riferito di essere stata avvicinata e derubata: il malvivente le aveva strappato dal collo una collana d’oro, tentando poi di fuggire.

Grazie alle indicazioni fornite, gli agenti hanno rapidamente individuato e raggiunto il sospettato. Al momento del fermo, il giovane ha reagito agli agenti, cercando di divincolarsi e di opporsi all’arresto.

Nonostante i tentativi di sottrarsi al controllo, il soggetto è stato accompagnato presso il commissariato per l’identificazione e gli accertamenti foto-dattiloscopici, quindi tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e successivamente tradotto presso le camere di sicurezza della questura di Savona dove ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, danneggiando anche alcune parti della struttura.

In seguito all’udienza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e gli ha notificato il foglio di via obbligatorio, che gli vieta di fare ingresso nel Comune di Alassio per i prossimi tre anni.