Prima Categoria, l’Altarese ritrova il difensore Pietro Salani

Ultima novità in entrata per l’Altarese di mister Alessio Ponte. Si tratta del difensore classe 1993 Pietro Salani.

Arriva per portare esperienza e ulteriore carisma all’interno della rosa, scrive il club. Si tratta anche di un ritorno visto che ha già vestito per due anni la maglia Altarese, raggiungendo i playoff nell’anno interrotto dal Covid e salvandosi due anni dopo.

Varazze, Speranza e Quiliano&Valleggia (dove ha vinto il campionato di prima categoria nel 22/23), sono le squadre in cui ha militato.