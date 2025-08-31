  • News24
Prima Categoria, la solita grande voglia di Borghetto per capitan Sabia: “Mai stato senza”

Nell'ambiente granata c'è tanto entusiasmo in vista di un campionato livellato e stimolante: "Siamo sempre in tanti, ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Borghetto Santo Spirito. L’amichevole contro il Ceriale ha lasciato al Borghetto dei buoni spunti e di questo ne è consapevole tutto l’ambiente.

Dalla società, al mister sino a tutti i giocatori, guidati ancora da capitan Simone Sabia.

Continuare in granata era pressoché scontato per Sabia, fortemente attaccato al club da figura di riferimento dello spogliatoio di Perrone. Il Girone A di Prima Categoria quest’anno sarà particolarmente livellato, ma il Borghetto non vuole assolutamente sfigurare: “Ci sono tutti i presupposti per fare bene“.

 

