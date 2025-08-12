Prima Categoria, inizia la stagione del Borghetto: i giocatori confermati

Ha preso il via la stagione del Borghetto, che sarà guidato da mister Edmondo Perrone. Un ritorno per lui in sella alla prima squadra, che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza con mister Simone Rattalino. Il club ha reso nota la lista dei tanti giocatori confermati.

“La conferma di gran parte della rosa – scrive la società granata – è un presupposto importante per portare avanti il buon lavoro di questi anni e continuare a crescere insieme. Abbiamo un gruppo solido e determinato che rappresenta a pieno i nostri valori e il nostro modo di intendere il calcio: siamo pronti a partire con il consueto entusiasmo, più motivati che mai perché le sfide che ci attendono sono molto difficili”.

I giocatori confermati

Fabio Allisiardi

Tommaso Amendola

Pasquale Bova

Angelo Dileo

Andrea Di Bella

Gianmarco Fruzzetti

Mattia Furnari

Davide Gatto

Flori Guga

Gabriele Isabella

Francesco Mottola

Lucas Muniz De Andrade

Luca Paradisi

Elia Pianese

Thomas Pilloni

Andrea Rimassa

Pietro Sarà

Daniele Scarcelli

Simone Sabia

Fabio Vignone