Prima Categoria, inizia la stagione del Borghetto: i giocatori confermati

Ha preso il via la stagione del Borghetto, che sarà guidato da mister Edmondo Perrone. Un ritorno per lui in sella alla prima squadra, che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza con mister Simone Rattalino. Il club ha reso nota la lista dei tanti giocatori confermati.
“La conferma di gran parte della rosa – scrive la società granata – è un presupposto importante per portare avanti il buon lavoro di questi anni e continuare a crescere insieme. Abbiamo un gruppo solido e determinato che rappresenta a pieno i nostri valori e il nostro modo di intendere il calcio: siamo pronti a partire con il consueto entusiasmo, più motivati che mai perché le sfide che ci attendono sono molto difficili”.
I giocatori confermati
Fabio Allisiardi
Tommaso Amendola
Pasquale Bova
Angelo Dileo
Andrea Di Bella
Gianmarco Fruzzetti
Mattia Furnari
Davide Gatto
Flori Guga
Gabriele Isabella
Francesco Mottola
Lucas Muniz De Andrade
Luca Paradisi
Elia Pianese
Thomas Pilloni
Andrea Rimassa
Pietro Sarà
Daniele Scarcelli
Simone Sabia
Fabio Vignone