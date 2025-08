Premio Eleganza “Alassio in Bianco 2025”: consegnato il riconoscimento alla location di via Milite Ignoto

Nella giornata di oggi, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Alassio, si è tenuta la consegna del Premio Eleganza “Alassio in Bianco 2025”, assegnato alla location di Via Milite Ignoto, tra le più apprezzate per stile, atmosfera e cura dei dettagli durante l’edizione appena trascorsa della raffinata serata conviviale alassina.

A conferire il riconoscimento, che consiste in uno splendido piatto in vetro inciso, è stata l’assessore al Commercio Franca Giannotta, promotrice dell’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale. Insieme a lei era presente durante la cerimonia anche l’assessore Patrizia Mordente.

Il Premio Eleganza è stato assegnato al termine della serata “Alassio in Bianco”, svoltasi il 30 luglio in cinque location cittadine: la Passeggiata Ciccione nel Borgo Barusso; il Campetto della Chiesa di San Giovanni Battista in località Fenarina; il lato mare di Via Milite Ignoto; Via Don Minzoni e Piazzetta Arenella in Borgo Coscia. La scelta è stata affidata a una giuria d’eccezione composta dalla giornalista Grazia Pitorri, dalla referente Confcommercio di Alassio Marta Ferrario, da Franco Nicolosi di Fipe e da Paola Boscione, titolare di Acqua di Alassio, che ha contribuito all’evento e ha offerto un set di prodotti firmati “Acqua di Alassio” come omaggio ai vincitori.

L’assessore al Commercio Franca Giannotta dichiara: “Desidero esprimere un ringraziamento particolare all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio per il prezioso supporto organizzativo e a tutte le attività produttive che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e creatività. Per quanto riguarda l’evento, desidero sottolineare che la premiazione della location, e non del tavolo come negli anni precedenti, ha inteso riconoscere e premiare lo spirito di collaborazione, amicizia e convivialità che ha connotato le location durante la nostra iniziativa”.