Premio Cronin, la consegna il 21 novembre a Savona alla presenza di Carlo Cottarelli

Savona. Gli organizzatori del “Premio Cronin”, uno degli appuntamenti culturali più radicati e importanti di Savona, già noto nel panorama nazionale, annunciano due novità per questa diciottesima edizione.

La prima è una nuova scadenza per la partecipazione al concorso letterario nelle sue quattro sezioni – narrativa, poesia, teatro, saggistica – che è stata prorogata sino al prossimo 10 ottobre.

La seconda è una nuova data e sede per la cerimonia di premiazione, che si terrà nella cornice solenne della “Sala Rossa” del Palazzo Comunale di Savona il 21 novembre, dove alle 16,45 saranno comunicati i vincitori e interverrà l’economista Carlo Cottarelli, Premio Cronin alla Carriera 2025.

Fondato nel 2007 dalla sezione savonese dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, presieduto e animato dal medico Marco Lovisetti, e intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin (autore di celebri opere come “La cittadella” o “E le stelle stanno a guardare”), il concorso – al quale medici e odontoiatri possono partecipare inviando testi inediti – è oggi patrocinato da enti come la Regione Liguria, la Città di Savona, l’Associazione Medici Scrittori Italiani (AMSI), l’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e la Società Italiana di Psichiatria (SIP).

Come ricorda Marco Lovisetti, alle origini del Premio va fatto risalire un percorso culturale che si prefisse l’intento, “in un’epoca di netta predominanza di una medicina sempre più scientifica e tecnologica”, di “sostenere una iniziativa che disvelasse, attraverso i frutti della creatività letteraria, l’altra metà dell’anima dell’essere medico, quella più nascosta”.

“Il segreto di un certo successo del Premio Cronin credo vada individuato in tre elementi fondamentali” – così ancora Lovisetti – ovvero “la macchina organizzativa, con un ampliamento delle sezioni tra cui i partecipanti possono scegliere”, la “qualità nella composizione delle giurie (stimatissimi docenti di materie letterarie, universitari, giornalisti di testate nazionali importanti, magistrati, poeti)” e il fatto che “non pochi vincitori del Cronin dopo questo traguardo arrivano a pubblicare le loro opere e continuano a ottenere successi in altre kermesse letterarie. Per alcuni di loro, il Cronin costituisce l’inizio di una vera attività editoriale”.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: www.premiocronin.com