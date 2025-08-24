Premi del Centro Pannunzio, lunedì 25 agosto la consegna ad Alassio

Alassio. Si terrà domani (25 agosto), alle 21, presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca civica di Alassio, la cerimonia di consegna dei Premi del Centro “Pannunzio”.

Durante l’evento, intitolato “Serata sotto le stelle”, verranno conferiti i seguenti riconoscimenti: premio “Pannunzio Alassio 2025” al giornalista de “La Stampa” Massimo Boero; premio “Flaiano Alassio 2025” a Tiziana Tassinari, Primaria di Neurologia all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

E ancora: premio “Alfredo Biondi Alassio 2025” all’avvocato Giuseppe Piccardo del Foro di Savona, storico del diritto; premio “Mario Soldati Alassio 2025” al Professor Nicola Nante, medico e Docente ordinario nell’Università di Siena, esponente della Fivl invauna.

La cerimonia vedrà l’intervento del presidente del Centro Pier Franco Quaglieni e sarà introdotta da Marco Servetto. È prevista inoltre la presenza e il saluto del sindaco Marco Melgrati.