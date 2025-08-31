  • News24
Nei boschi di nasino

Precipita in un rio mentre percorre un sentiero, volo di 5 metri: donna trasportata in elicottero in ospedale

La donna ha riportato diversi traumi, è stata trasportata in ospedale in codice rosso

soccorso alpino sentiero roller coaster finale

Nasino. Intervento dei vigili del fuoco del personale sanitario oggi pomeriggio intorno alle 15 nei boschi di Nasino, nell’entroterra albenganese, per una persona caduta in un rio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e l’elisoccorso.

Una donna, percorrendo un sentiero, è precipitata nel rio sottostante compiendo un volo di circa 4-5 metri.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno provveduto a stabilizzarla immobilizzandola su una tavola spinale e, successivamente, a trasferirla su una barella speciale vericellabile.

Da qui è stata issata fino al sentiero e quindi vericellata a bordo dell’elicottero “Grifo” del 118.

La donna ha riportato diversi traumi, tra cui al capo e agli arti inferiori, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

