Ppi Albenga, apertura sulle 24 ore attiva sino al 31 agosto: Asl2 estende la durata del servizio

Albenga. Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga rimarrà aperto sulle 24 ore sino al 31 agosto. La conferma – ufficiale – arriva direttamente dalla direzione di Asl2.

Ancora una settimana di tempo, o di test, prima di capire se il servizio resterà operativo sulle 24 ore anche per il resto dell’anno. Questa, infatti, è stata l’intenzione manifestata già lo scorso giugno dal presidente di Regione Liguria Marco Bucci: “Se i numeri confermeranno l’esigenza dei cittadini sarà così sempre“, aveva detto il presidente ligure.

Il Ppi sulle 24 ore era stato attivato il 15 luglio scorso con una previsione di sospensione notturna programmata per la giornata di ieri, domenica 24 agosto: “L’iniziativa rientra nel programma di rimodulazione dei servizi sanitari implementati da ASL 2 per affrontare il periodo di massima affluenza turistica”, fanno sapere da Asl2.

L’azienda ha fornito anche alcuni dati, che mettono in evidenza il trend degli accessi dal 15 luglio al 24 agosto, forbice di tempo durante la quale sono stati presi in carico 2664 pazienti con patologie, prevalentemente, a bassa complessità.

In merito alla questione del Ppi di Albenga, lo scorso 15 luglio era intervenuto anche il presidente della commissione consigliare sanità albenganese Giorgio Cangiano: “Dopo alcuni giorni dalla riapertura è emerso che le ambulanze vengono comunque inviate dal 118 al pronto soccorso di Santa Corona invece che essere smistate, a seconda della gravità dei casi, direttamente sia ad Albenga che a Pietra Ligure. In questo modo il servizio non può funzionare”, era stato il monito di Cangiano.Dello stesso avviso era stato lo stesso sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Una settimana dopo, il 22 luglio, era stata organizzata la seduta della commissione sanità, durante la quale – alla presenza di rappresentanti politici locali e regionali di entrambi gli schieramenti – era emersa la necessità di riattivare il Ppi h24 per tutto l’anno. Il 2 agosto, nel corso di una seconda commissione sanità, il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino aveva dichiarato che le ambulanze non erano mai state inviate al Ppi di Albenga.

Pochi giorni dopo, il 5 agosto, il sindaco Tomatis si era recato in Regione per ribadire la richiesta di riapertura h24 per tutto l’anno del servizio, che, per il primo cittadino, “deve essere messo nelle condizioni di funzionare pienamente”.

Al momento quel che è certo è che il Ppi resterà operativo sulle 24 ore almeno sino a fine agosto.

Asl2, infine, ricorda che “il Punto di Primo Intervento è dedicato a disturbi di salute acuti ma di lieve o moderata entità; per problemi più severi è sempre consigliato rivolgersi ai Pronto Soccorso di Pietra Ligure e Savona“.