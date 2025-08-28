Porto Savona-Vado, il presidente Paroli incontra lavoratori e operatori: “Dialogo su sviluppo e logistica”

Savona. Il residente dell’AdSP Matteo Paroli ha effettuato oggi una serie di visite istituzionali nel comprensorio portuale savonese. La giornata è iniziata con un incontro con la CULP di Savona, occasione importante per sottolineare l’attenzione dell’Ente alle tematiche legate al lavoro portuale in un clima di massima collaborazione.

A seguire il presidente ha effettuato una visita ai porti di Savona e Vado Ligure, durante la quale è stato possibile verificare lo stato di avanzamento degli investimenti in corso e approfondire le prospettive di sviluppo del sistema portuale.

Durante il sopralluogo è stato visitato anche l’impianto Pacorini Silocaf, il magazzino/silos dedicato allo stoccaggio e alla movimentazione del caffè a Vado Ligure, realtà strategica per la filiera logistica e commerciale del comparto agroalimentare.

La visita è proseguita con un primo incontro ufficiale tra il presidente e il Questore di Savona, Giuseppe Mariani che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di rafforzamento della collaborazione con le istituzioni del territorio su temi di massima importanza quale la sicurezza in ambito portuale ed extra portuale.

Gli incontri odierni si inseriscono in un percorso di dialogo istituzionale, anche nell’ambito del comprensorio savonese, che il presidente Paroli ha iniziato dal suo insediamento incontrando il comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Matteo Lo Presti, il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Aldo Noceti.