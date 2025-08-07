Porta a porta, una savonese: “Due giorni per la plastica sono insufficienti, decoro venuto meno con l’esposizione dei sacchi”

Savona. In merito alla richiesta di Sea-s di una maggiore collaborazione da parte dei cittadini savonesi, faccio alcune considerazioni.

Due giorni dedicati alla raccolta plastica sono assolutamente insufficienti, in quanto, nella plastica vanno gettate anche le confezioni che contengono cibo, come carne e pesce, per non parlare dei cibi in scatola sia per gli umani sia per gli animali. Pertanto è impensabile tenersi dentro casa, un sacco enorme con dentro plastica maleodorante.

L’inciviltà di alcuni individui si esprimeva, anche con la vecchia gestione, mentre adesso il decoro e la civiltà sono venute meno, proprio a causa della modalità, imposta dalla SEA- S, di deporre i sacchi della plastica per terra in balia degli eventi atmosferici e degli animali.