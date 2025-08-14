Porta a porta Savona, incontro tra Comune e Asl: “Non sussiste alcun profilo di emergenza sanitaria”

Savona. Ieri mattina a Palazzo Sisto si è svolto un incontro sull’avvio del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti a Savona tra l’Amministrazione e i vertici di Asl 2. Per l’Amministrazione erano presenti il Sindaco Marco Russo, l’Assessore Barbara Pasquali e il Segretario Generale Lucia Bacciu; per Asl 2 il Direttore Generale dott. Michele Orlando, il Direttore Sanitario, dott.ssa Bruna Rebagliati, il Direttore Dipartimento Prevenzione, dott Raffaele Aloi e la dott.ssa Daniela Zoli, in sostituzione della dott.ssa Virna Frumento, direttore Igiene e sanità pubblica.

L’incontro è stato improntato, come di consueto, alla massima collaborazione istituzionale.

L’Amministrazione ha illustrato la fase di avvio del sistema che interessa la città da circa quaranta giorni, indicando le problematiche emerse, le azioni intraprese da Sea-s e il ruolo svolto dal Comune in termini di sollecitazione e supporto.

“La ASL – spiegano dal Comune -, escludendo che sussista alcun profilo di emergenza sanitaria, ha preso atto dei chiarimenti e convenuto che si tratta di una fase di avvio del servizio che comporta inevitabili difficoltà e necessita di un processo di graduale sviluppo”.

Comune e Asl hanno inoltre condiviso “l’importanza di un progressivo miglioramento del servizio, ma anche di richiamare i cittadini a un corretto conferimento dei rifiuti, evitando l’abbandono dei sacchi in strada e rispettando le modalità previste”.