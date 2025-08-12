Porta a porta, Santi: “Collaborazione dei savonesi? Il problema è Sea-s che non riesce a rispettare i ritiri”

Savona. “Sea-s si lamenta del comportamento dei cittadini e chiede la collaborazione perchè secondo loro i conferimenti non vengono effeffuati agli orari e nei giorni stabiliti dal calendario, ma non è vero. Il problema è la società che non riesce a rispettare il calendario dei ritiri“. Lo dice il consigliere comunale Piero Santi dopo l’appello di Sea-s.

“Porto l’esempio della mia zona – aggiunge Santi -, dove abito io siamo stati con la plastica per una settimana intera e questo succede in gran parte della città. Le segnalazioni sono state fatte, ma non hanno avuto seguito“.

Santi aggiunge ancora: “Molti cittadini – e ho potuto constatarlo anche personalmente – lamentano il fatto che sono due settimane che non si vede più un netturbino a pulire la strada. Evidentemente Sea-s ha spostato gran parte del personale sulla araccolta, ma questo non va bene. La città è sporca e sul lungo mare i cestini sono stracolmi con i rifiuti sparsi per strada e nelle aiuole, oggi che è martedì c’è ancora la spazzatura del weekend”.

“Gli operatori di Sea-s non hanno nessuna colpa di questa situazione – precisa Santi – perchè sono sottoposti a turni impossibili, il problema è la società. Ora ci sono due strade: o Sea-s decide di assumere o altrimenti, credo, che il Comune debba rescindere il contratto per inadempienza”.

“Questa è la riprova – conclude Santi – che quando la minoranza chiedeva di non iniziare in estate ma rinviare a ottobre con la speranza che l’azienda potesse potenziare parco mezzi e organico avevamo perfettamente ragione, invece il sidanco ha voluto a tutti i costi iniziare questo nuovo sistema di raccolta ma è stato drammatico“.