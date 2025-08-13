Porta a porta, Azione Savona a Sea-s: “Garantire l’adeguato servizio di raccolta, ancora troppi mancati ritiri”

Savona. Azione Savona richiama l’attenzione di SEA-S “affinché, al di là delle recenti polemiche e degli episodi di maleducazione, venga garantito in ogni caso l’adeguamento del servizio di raccolta. Ad oggi, infatti, permangono numerosi giorni in cui il ritiro dei rifiuti non avviene entro l’orario di pranzo, creando disagi ai cittadini”.

“Sappiamo che in città permane un grave problema di inciviltà – sottolineano da Azione -, con conferimenti errati e comportamenti scorretti, cui si aggiunge la questione delle utenze Tari non registrate. Ma, proprio per questo, la prima risposta dell’azienda deve essere quella di ritirare correttamente e assicurare il funzionamento del servizio nei punti dove esso oggi non è garantito. Se il numero di addetti disponibili non è sufficiente, SEA-S deve procedere immediatamente a una valutazione dei servizi in essere. Bene la consulenza legata alla riorganizzazione del personale, anche se azioni come queste sarebbero state più efficienti se adottate in fase preparatoria alla raccolta rifiuti, non ad un mese e mezzo dall’avvio del servizio”.

“Ribadiamo inoltre la necessità che SEA-S chiarisca ufficialmente la propria posizione in merito al ritiro dei bidoni su area privata – concludono -. In fase iniziale era stato comunicato che, qualora i contenitori fossero stati messi in condizione di essere prelevati, si sarebbe provveduto al ritiro anche in tali aree. Questa previsione, però, non risulta più essere stata affrontata né applicata. Continueremo a monitorare la situazione, chiedendo un servizio puntuale, trasparente ed efficiente, nell’interesse dell’intera comunità”.