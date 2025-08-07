Pontelungo. Zanardini suona la carica per la nuova stagione: “Voglia e impegno di 30 anni fa, ora bisogna lavorare”

Albenga. Con un video sui propri social, il Pontelungo ha ufficializzato l’inizio della propria preparazione estiva in vista della prossima stagione sportiva. Intervistato infatti mister Zanardini, che ha parlato delle prime giornate di lavoro della propria squadra, analizzando giocatori e la stagione alle porte.

Non ancora ufficializzati, nel video l’allenatore parla di diversi nuovi innesti che, probabilmente, saranno resi noti nei prossimi giorni. Si parla di giovani prospetti, quindi potremmo vedere nel prossimo anno nuovi giocatori anche dal nuovo settore giovanile del club, soprattutto per sopperire ai tanti gravi infortuni della scorsa annata, tra tutti quelli di Guardone (che ha però pubblicato sui propri canali social video che fanno ben sperare ad un suo prossimo rientro) e di Sfinjari. Per lui discorso diverso, essendo che ha subito un serio infortunio al ginocchio nelle ultime partite della scorsa stagione, si teme un lungo stop anche nella stagione 25/26.

“Parecchi ragazzi nuovi, cambiare alcuni giocatori per me è uno stimolo”, queste le prime dichiarazioni di Zanardini: “Riuscire a fargli capire alcune cose che piacciono a me, farli crescere. Abbiamo un settore giovanile, è giusto cominciare a guardare in casa nostra. I ragazzi hanno qualità e volontà, vediamo dove ci porta questo mese di preparazione”.

“Dobbiamo sostituire ragazzi che hanno subito gravi infortuni – continua il mister -. Abbiamo cercato di attrezzarci, anche se avevamo una situazione già rodata, bastava inserire uno o due ragazzi, il resto veniva da sé. Adesso i cambiamenti sono stati leggermente di più, dobbiamo lavorare e divertirci”.