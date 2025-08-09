Pontelungo, ingresso di spessore in società: Andrea Tomatis è vice presidente

Nei giorni scorsi era apparsa una foto sui social che ritraeva il presidente Neri insieme ad Andrea Tomatis, facendo presagire ad un possibile ingresso in società.
Ora è ufficiale. Con un comunicato il Pontelungo rende noto che Tomatis ricoprirà la carica di vicepresidente del club. Un ritorno nel calcio della nota figura albenganese, con un passato proprio nei quadri societari dell’Albenga, che dalla prossima stagione indosserà formalmente il logo del Pontelungo.
Il comunicato del club:
“L’ASD Pontelungo 1949 ha il grandissimo piacere di comunicare l’ingresso in Società di Andrea Tomatis che ricoprirà la carica di Vicepresidente.
Già Presidente dell’Albenga per un lustro, che va dal 2013 al 2018, che permise la cavalcata vincente dalla Prima Categoria all’Eccellenza.
La Società nel dargli il benvenuto rivolge ad Andrea un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”.