Pontelungo, entra in società l’ex vicesindaco Massimiliano Nucera

Albenga. Dopo l’ingresso in società di Andrea Tomatis, il Pontelungo aggiunge al proprio organigramma un altro volto noto della città di Albenga. Nella carica di consigliere responsabile dello sviluppo infrastrutturale e dei rapporti con la politica pubblica, Massimiliano Nucera sposa la causa granata. Figura di spessore nella politica ingauna, Nucera è stato vicesindaco di Albenga.

Il comunicato:

L’ASD Pontelungo ha il grande piacere di comunicare l’ingresso in Società di Massimiliano Nucera. Massimiliano, stimato architetto, ricoprirà la carica di consigliere e gli viene affidato il ruolo di responsabile dello sviluppo infrastrutturale e dei rapporti con la pubblica amministrazione. Da sempre uomo di sport, che non ha mai trascurato, nonostante il suo impegno nella politica locale, è stato tra l’altro Vicesindaco della nostra città, è un apprezzato podista. La Società nel dargli il benvenuto gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.