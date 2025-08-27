Pontelungo, che ingressi per il club! Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli in consiglio direttivo

Albenga. Il Pontelungo ha comunicato una grande notizia per la struttura del club: l’entrata nel proprio consiglio direttivo di Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli.
Personaggi sportivi di rilievo internazionale, Gagliolo, andorese, già calciatore professionista, Carpi, Parma, Salernitana, Reggina, Ascoli, alcuni tra i club nei quali ha militato e Fanelli, alassino, già campione mondiale di kickboxing, entrano a fare parte del nostro sodalizio nell’ottica di una crescita societaria.
“La Società nel dare a Riccardo e Stefano il benvenuto, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”, scrive il club.