Polo universitario fisioterapia Santa Corona, Cisl Fp Liguria chiede il mantenimento: “Abbiamo chiesto al presidente Bucci di intervenire”

La Cisl Fp Liguria ha raccolto le istanze di preoccupazione provenienti dal Santa Corona, che, dopo oltre 40 anni, sembrava dover dare l’addio al prestigioso polo di formazione per i fisioterapisti.

“Questo importante centro è ormai da anni sotto l’egida della facoltà di medicina dell’università di Genova, che sembrerebbe ritenerne utile la chiusura. Le competenze dal punto di vista della fisioterapia dell’ospedale Santa Corona, sono un fiore all’occhiello della sanità Ligure, e a nostro avviso, il corso per fisioterapisti andrebbe assolutamente mantenuto per dare continuità ad un’eccellenza fondamentale per il territorio” spiegano Gabriele Bertocchi, segretario regionale Cisl Fp Liguria, e Andrea Manfredi, componente della segreteria regionale Cisl Fp Liguria.

“Noi della Cisl Fp Liguria, ne abbiamo parlato direttamente col Presidente della Regione Marco Bucci e con il direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Liguria Paolo Bordon, che, pur ribadendo di non essere i diretti responsabili relativamente a tale scelta, si sono comunque fatti carico del problema interloquendo con l’università, e sono fiduciosi di riuscire raggiungere un accordo per il mantenimento del polo”.

“Abbiamo quindi la speranza che un sapere che unisce tradizione e cultura all’avanguardia possa essere mantenuto in vita” concludono.