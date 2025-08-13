  • News24
Politiche abitative, assessore Scajola: “600mila euro totali per la morosità incolpevole alle Arte territoriali”

Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano: disoccupazione, malattia e altre motivazioni valutabili di volta in volta dall'apposita commissione istituita all'interno delle Arte

palazzo regione

Liguria. Ammonta a 300mila euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, tramite decreto dirigenziale, per far fronte alla morosità incolpevole degli inquilini di edilizia residenziale pubblica e sociale. I fondi, derivanti dall’assestamento di bilancio, si andranno a sommare ai 300mila già finanziati nel mese di febbraio per lo stesso scopo.

Le quattro Arte territoriali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) avranno così un totale di 600mila euro con cui dare supporto agli assegnatari in difficoltà nei pagamenti del canone di locazione e dei servizi accessori. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano: disoccupazione, malattia e altre motivazioni valutabili di volta in volta dall’apposita commissione istituita all’interno delle Arte.

“Ulteriori risorse importanti e attese dalle Arte e dagli inquilini – spiega l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola -. Un provvedimento che era stato proposto a febbraio, stante la necessità di integrare le risorse a fronte del fabbisogno rilevato, e che è stato portato a compimento grazie anche a una proposta avanzata dall’opposizione in Consiglio regionale. Questo a dimostrazione del fatto che, come amministrazione, quando le azioni della minoranza sono utili per i cittadini liguri e non strumentali siamo pronti a recepirle e condividerle. In totale metteremo dunque a disposizione 600mila euro per dare supporto a chi ha perso lavoro o ha subito una grave mancanza e non riesce a pagare le spese di locazione. Oltre ai tanti cantieri aperti in materia di edilizia popolare e ai servizi offerti dagli sportelli informativi operativi in tutto il territorio ligure, proseguiamo dunque nelle buone pratiche per aiutare chi ha più bisogno”.

