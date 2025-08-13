Podismo, sabato la tredicesima edizione della Marina Classic

Loano. Tutto pronto per la tredicesima edizione della Marina Classic, sabato 16 agosto, con partenza alle ore 20. Una manifestazione sulla distanza dei 5 chilometri, non competitiva, che si corre e si cammina all’interno del porto di Loano, in un circuito affascinante e veloce tra il mare e le barche.

Le iscrizioni si possono effettuare scrivendo a info@runrivierarun.it fino a venerdì 15 agosto ed il giorno della gara, in Marina di Loano, zona partenza, dalle 17 alle 19.45

Maglia tecnica della gara per i primi 250 iscritti e gadget tecnico dal 251° in su.

Premi per i primi 5 classificati assoluti e le prime 5 donne, premi di categoria, maschili e femminili (fino ai 34 anni/dai 35 ai 44 anni/dai 45 ai 55 anni/dai 56 ai 65 anni/ dai 65 anni in poi). Premio speciale per lo stabilimento balneare più numeroso.

La Marina Classic é organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con la Marina di Loano ed il Comune di Loano. Per informazioni è possibile telefonare al 3209081465 o mandare un’email a info@runrivierarun.it.