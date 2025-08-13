  • News24
A loano

Podismo, sabato la tredicesima edizione della Marina Classic

marina classic

Loano. Tutto pronto per la tredicesima edizione della Marina Classic, sabato 16 agosto, con partenza alle ore 20. Una manifestazione sulla distanza dei 5 chilometri, non competitiva, che si corre e si cammina all’interno del porto di Loano, in un circuito affascinante e veloce tra il mare e le barche.

Le iscrizioni si possono effettuare scrivendo a info@runrivierarun.it fino a venerdì 15 agosto ed il giorno della gara, in Marina di Loano, zona partenza, dalle 17 alle 19.45
Maglia tecnica della gara per i primi 250 iscritti e gadget tecnico dal 251° in su.

Premi per i primi 5 classificati assoluti e le prime 5 donne, premi di categoria, maschili e femminili (fino ai 34 anni/dai 35 ai 44 anni/dai 45 ai 55 anni/dai 56 ai 65 anni/ dai 65 anni in poi). Premio speciale per lo stabilimento balneare più numeroso.

La Marina Classic é organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con la Marina di Loano ed il Comune di Loano. Per informazioni è possibile telefonare al 3209081465 o mandare un’email a info@runrivierarun.it.

