Pietra Ligure, Sogno: “Contento di essere ancora biancoceleste. Non parlo di obiettivi personali, nessuno è più grande della squadra”

Pietra Ligure. “È una bellissima serata per tutto il mondo biancoceleste. Ci siamo divertiti. È stato bello vedere anche i bambini felici e contenti a cantare per il Pietra Ligure”. Iniziano così le prime parole di Santiago Sogno nella stagione 2025/2026 dopo la quinta edizione della “Notte Biancoceleste”.

L’attaccante argentino ha tanta voglia di campo: “Stiamo lavorando alla grande, siamo molto contenti, molto carichi, con tanta voglia di iniziare. Per fortuna già domenica inizia la prima partita: non vediamo l’ora”.

Sulla società: “È squisita, mi ha accolto alla grande già l’anno scorso. È una società sana e per me è un motivo di orgoglio. La quotidianità, preparare la borsa per venire al campo ad allenarmi e farlo con il sorriso, è già tanta roba. Sono molto contento di essere ancora un giocatore del Pietra Ligure”.

Sulle motivazioni personali Sogno è intrasigente: “Non ne voglio proprio parlare, perché non c’è nessuno più grande della squadra, come abbiamo scritto nello spogliatoio. Come squadra dobbiamo dare il massimo ogni domenica, guardando partita dopo partita. Poi si vedrà alla fine: il campionato è lungo, ma dobbiamo affrontarlo così, una partita dopo l’altra.

“Mi ricordo anche io quando ero bambino e vedevo i giocatori della prima squadra: li vedevo come eroi. Ci ha fatto piacere esserci per i bambini, ci aspetteranno la domenica in campo e ci seguiranno durante l’anno. Ci fa piacere vedere i bambini divertiti sul campo”, chiosa.