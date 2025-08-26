Pietra Ligure. Si è svolta questa mattina a Pietra Ligure la cerimonia ufficiale di intitolazione di una nuova via a Raffaello Orsero, Cavaliere del Lavoro e pioniere dell’imprenditoria ortofrutticola. All’evento erano presenti, oltre al sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e a Raffaella Orsero, figlia dello storico imprenditore, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, diversi sindaci della Val Maremola, consiglieri regionali e numerosi cittadini.

Pietra Ligure ha voluto celebrare una delle figure più rappresentative della propria comunità. La via, che collega l’intersezione tra Via Lombardia e Via Musazzi con Via Ranzi,”porterà per sempre il nome di un uomo che ha saputo coniugare capacità imprenditoriale, visione internazionale e un profondo legame con le proprie radici”, hanno fatto sapere dall’amministrazione pietrese.

“Difficile parlare di mio padre in poche parole – ha detto Raffaella Orsero -, ma penso che sarebbe stato contento. Mio padre era molto legato a Pietra, è stato tutta la vita residente qui. Non ha mai cambiato, nonostante abbia lavorato in tanti posti del mondo, ma sempre qui tornava. Oggi sono molto contenta e ringrazio tutti”.

“Intitolare una strada a Raffaello Orsero è un atto doveroso e di profonda riconoscenza – ha detto il sindaco De Vincenzi –. Questa decisione, presa all’unanimità, vuole rendere omaggio a un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo economico, ma anche nella nostra comunità. La sua storia dimostra come dedizione, intelligenza e passione possano trasformare un’idea familiare in un’eccellenza globale, senza mai dimenticare le proprie origini”.

Nato a Pietra Ligure nel 1937, Raffaello Orsero fondò con i fratelli Luciano e Gianni la Fratelli Orsero nel 1961, destinata a crescere e trasformarsi prima in Fruttital Distribuzione e poi, nel 1990, nella holding GF Group, diventata un punto di riferimento mondiale nella produzione, distribuzione e logistica di prodotti ortofrutticoli. Sotto la sua guida, il gruppo raggiunse dimensioni internazionali, con sedi in tre continenti, oltre 2.000 dipendenti e un fatturato che nel 2005 superava il miliardo di euro.

Insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2000, e della Laurea honoris causa in Economia aziendale dall’Università di Genova nel 2004, Orsero ricevette nello stesso anno il riconoscimento di “Pietrese dell’Anno”. La sua scomparsa, avvenuta nel 2006, lasciò un segno profondo nella comunità che oggi, con questa intitolazione, rinnova il proprio ricordo e la propria gratitudine.