Eccellenza

Pietra Ligure, preso Joshua Malagrida dal Vado

Colpo in linea verde per la società biancoceleste

Generico agosto 2025

Pietra Ligure. Colpo di mercato in prospettiva per il Pietra che inserisce in rosa Joshua Malagrida, classe 2008 e attaccante reduce dalla militanza al Vado.

Il comunicato

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare di aver perfezionato l’accordo, in vista della stagione sportiva 2025/2026, per le prestazioni sportive di Joshua Malagrida (2008), attaccante, nell’ultima stagione in forza al Vado FC.

A Joshua, il benvenuto da parte della società e un sentito in bocca al lupo per la stagione che lo attende.

 

 

