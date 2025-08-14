Pietra Ligure, preso Joshua Malagrida dal Vado

Pietra Ligure. Colpo di mercato in prospettiva per il Pietra che inserisce in rosa Joshua Malagrida, classe 2008 e attaccante reduce dalla militanza al Vado.
Il comunicato
L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare di aver perfezionato l’accordo, in vista della stagione sportiva 2025/2026, per le prestazioni sportive di Joshua Malagrida (2008), attaccante, nell’ultima stagione in forza al Vado FC.
A Joshua, il benvenuto da parte della società e un sentito in bocca al lupo per la stagione che lo attende.
