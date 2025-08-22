Pietra Ligure, l’incontro tra gli ospiti della residenza “Santo Spirito” e i ragazzi del campo solare

Pietra Ligure. Il gruppo dei “grandi” del centro estivo/campo solare comunale si è recato nella residenza protetta “Santo Spirito” per il progetto “Divertirsi non ha età” e ha vissuto un momento di scambio intergenerazionale che li ha veramente entusiasmati, anche per l’accoglienza calorosa che hanno ricevuto in struttura.

“Con l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino, ci associamo alle parole di Matteo Dugaria @matteodugaria, responsabile per la Coop. Start @coop.start che gestisce il nostro centro estivo, che dicono davvero tutto sull’importanza che rivestono gli scambi intergenerazionali, opportunità preziose per tutti e lo ringraziamo di cuore, insieme ai suoi educatori e al personale della RP Santo Spirito che è sempre più che disponibile nel permettere questo tipo di iniziative, una disponibilità che ben esprime la passione e l’amore con cui fanno il loro lavoro” afferma il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“È stata un’esperienza davvero fantastica, che ha coinvolto attivamente sia i ragazzi sia gli ospiti, abbattendo una barriera tra generazioni – ci ha raccontato Dugaria – Credo che i nostri ragazzi abbiano imparato molto da quella giornata, scoprendo il valore del rispetto verso chi appartiene a un’epoca diversa dalla loro”.

“Nel cuore mi sono rimaste le parole di M., che ha detto “Mi dimentico tantissime cose ogni giorno, ma non mi dimentico come giocare”. Un pensiero semplice ma profondissimo, che racchiude lo spirito di questo incontro Sicuramente un’esperienza da ripetere negli anni futuri. Un ringraziamento speciale anche alla struttura, con cui si è creata una splendida collaborazione”.