Si va in scena

Pietra Ligure, la “Notte Biancoceleste” alza il sipario della nuova stagione fotogallery

Quinta edizione di una serata che mostra sempre di più la crescita fatta in questi anni da parte del club pietrese

Pietra Ligure. Come ormai consuetidine da cinque edizioni, è la “Notte Biancoceleste” condotta da Gianni Rossi ad aprire la stagione ufficiale del Pietra. Ieri sera in piazza “San Nicolò” tanti tra grandi e piccini si sono presentati in tenuta da rappresentanza.

Il programma è stato molto fitto. Dalla presentazione di Prima Squadra, Juniores, Settore Giovanile e, come novità, la formazione Femminile. Hanno partecipato anche rappresentanti regionali e comunali, tra i quali il sindaco Luigi De Vincenzi. Il tutto è stato accompagnato da musica, sponsor e ospiti speciali come il pietrese Sebastiano Gravina (“videociecato”) e i Mala-Genìa che hanno aperto la serata cantando il loro ultimo brano “Un po’ più grande”.

Alla fine anche la “benedizione sportiva” di Don Giancarlo Cuneo. Un pensiero è andato anche verso Antonino Micalizzi e Luigino Fulvio, indimenticabili figure societarie pietresi che rimarranno sempre nel cuore dell’ambiente.

Una serata che mostra la crescita che il club biancoceleste sta facendo nel corso di questi anni.

