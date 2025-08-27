Pietra Ligure. Come ormai consuetidine da cinque edizioni, è la “Notte Biancoceleste” condotta da Gianni Rossi ad aprire la stagione ufficiale del Pietra. Ieri sera in piazza “San Nicolò” tanti tra grandi e piccini si sono presentati in tenuta da rappresentanza.

Il programma è stato molto fitto. Dalla presentazione di Prima Squadra, Juniores, Settore Giovanile e, come novità, la formazione Femminile. Hanno partecipato anche rappresentanti regionali e comunali, tra i quali il sindaco Luigi De Vincenzi. Il tutto è stato accompagnato da musica, sponsor e ospiti speciali come il pietrese Sebastiano Gravina (“videociecato”) e i Mala-Genìa che hanno aperto la serata cantando il loro ultimo brano “Un po’ più grande”.

Alla fine anche la “benedizione sportiva” di Don Giancarlo Cuneo. Un pensiero è andato anche verso Antonino Micalizzi e Luigino Fulvio, indimenticabili figure societarie pietresi che rimarranno sempre nel cuore dell’ambiente.

Una serata che mostra la crescita che il club biancoceleste sta facendo nel corso di questi anni.