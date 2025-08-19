  • News24
Bollettino

Peste Suina Africana, tre nuove positività nel savonese: due ad Albissola

In tutto sono 5 i nuovi esemplari positivi in Liguria e nessuno in Piemonte

agosto 2025

Liguria. Sono 5 i nuovi esemplari positivi alla Peste Suina Africana in Liguria e nessuno in Piemonte.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.930 casi. Crescono a 1.141 in Liguria, stabili a 789 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività: una in provincia di Genova a Sestri Levante (sette in totale); tre in provincia di Savona, due ad Albissola Marina (dieci), una a Cairo Montenotte (cinque); una in provincia di Spezia a Zignago (terzo caso). Il totale in regione sale a 1.141 casi.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività. Il totale in regione rimane invariato a 789 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

