Liguria. Peste Suina Africana, due nuovi positivi tra i cinghiali: un caso in Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.932 casi. Crescono a 1.142 in Liguria, salgono a 790 in Piemonte.
Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Liguria è stato riscontrata una nuova positività in provincia di Spezia a Zignago (quarto caso) Il totale in regione sale a 1.142 casi.
In Piemonte è stata osservata una nuova positività, in provincia di Alessandria a Melazzo (ottavo caso). Il totale in regione sale a 790 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.