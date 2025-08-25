Albissola Marina. Nessun ferito, per fortuna, ma un grande spavento per decine di persone e diversi mezzi completamente distrutti.

È il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte appena trascorsa, a cavallo tra domenica 24 e lunedì 25 agosto, ad Albissola Marina. Lo scenario è quello del tratto di strada antistante i bagni Lido ed è accaduto intorno alle 2.

Un ragazzo sulla trentina, alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo che, come una scheggia impazzita, ha iniziato a carambolare sulle altre macchine e moto parcheggiate.

“Uno scenario da autoscontri” è la definizione utilizzata dai testimoni che hanno assistito alla scena. L’auto, senza controllo, ha proseguito la sua “carambola” fino all’altezza del pub Fiction, abbattendo anche un albero.

Immediata la chiamata ai soccorsi e alle Forze dell’ordine. Sul posto, due volanti dei carabinieri, una della polizia e i militi della Croce d’Oro di Albissola Marina.

Nonostante le immagini mostrino uno scenario di caos, fortunatamente il conducente e i passeggeri della macchina sono rimasti illesi (non è nemmeno stato necessario il trasporto in ospedale), così come i clienti del pub.