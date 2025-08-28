PD: a Savona l’incontro con il presidente nazionale Stefano Bonaccini

Domani, venerdì 29 agosto, alle 18.30, presso l’APS Fratellanza Zinolese in via Nizza a Savona, si terrà un incontro con il presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini intitolato “La sfida del Centrosinistra. Come battere la destra?”.
L’introduzione sarà del vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria Roberto Arboscello.
Federazione Provinciale PD Savona Unione Comunale PD Savona invitano la cittadinanza a partecipare: al centro del confronto politico le prossime sfide elettorali.
“Sarà un bel momento di confronto con un importante leader politico nazionale” ha evidenziato il consigliere regionale Roberto Arboscello.
Più informazioni