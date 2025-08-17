Paziente critico evacuato da casa di riposo a Ceriale, i vigili del fuoco a supporto di 118 e Croce Rossa

Ceriale. Alle 3.20 di stanotte i vigili del fuoco di Albenga sono intervenuti a Ceriale, in via Magnone, presso una casa di riposo.
Su richiesta della centrale operativa del 118, gli operatori hanno fornito supporto alla Croce Rossa di Loano e all’automedica Sierra 4 per l’evacuazione di un paziente in condizioni critiche di peso elevato.
L’intervento è stato effettuato con l’impiego di una barella bariatrica e con il supporto dell’autoscala, utilizzata come sistema di sollevamento in sicurezza.
Il paziente è stato evacuato dal terrazzo mediante manovre su funi e successivamente affidato alle cure del personale sanitario.
L’intera operazione, condotta dalla squadra di Albenga con il rinforzo dell’autoscala, si è conclusa in 20 minuti.