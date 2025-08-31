  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
A sorpresa

Parto d’emergenza: bimba nasce a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca di Savona

Entrambe stanno bene e sono state accompagnate in ospedale per le cure del caso. È successo in via Mignone, nella zona di Villapiana

croce bianca savona

Savona. Un inizio di giornata emozionante a Savona: questa mattina, alle 8.40, una bimba ha deciso di arrivare al mondo prima del previsto, proprio mentre la mamma stava per essere trasportata in ospedale.

È successo in via Mignone, nella zona di Villapiana. I militi della Croce Bianca erano intervenuti per accompagnare la donna, ma il parto non ha atteso: la piccola – di origine algerina – è nata a bordo dell’ambulanza, il mezzo 2529, praticamente sotto l’abitazione della mamma. Sul posto – per prestare assistenza – è intervenuta anche l’automedica Sierra 1.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, mamma e neonata stanno bene e sono state subito affidate alle cure del personale ospedaliero. 

L’episodio ha dimostrato ancora una volta l’umanità e il sangue freddo dei soccorritori, capaci di trasformare un’emergenza in un momento di gioia.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.