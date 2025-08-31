Parto d’emergenza: bimba nasce a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca di Savona

Savona. Un inizio di giornata emozionante a Savona: questa mattina, alle 8.40, una bimba ha deciso di arrivare al mondo prima del previsto, proprio mentre la mamma stava per essere trasportata in ospedale.

È successo in via Mignone, nella zona di Villapiana. I militi della Croce Bianca erano intervenuti per accompagnare la donna, ma il parto non ha atteso: la piccola – di origine algerina – è nata a bordo dell’ambulanza, il mezzo 2529, praticamente sotto l’abitazione della mamma. Sul posto – per prestare assistenza – è intervenuta anche l’automedica Sierra 1.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, mamma e neonata stanno bene e sono state subito affidate alle cure del personale ospedaliero.

L’episodio ha dimostrato ancora una volta l’umanità e il sangue freddo dei soccorritori, capaci di trasformare un’emergenza in un momento di gioia.